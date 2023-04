Il top management dell'Inter ha presenziato, nel tardo pomeriggio di martedì 18 aprile, a RECROWD+, l'evento organizzato da Recrowd - Official Crowdfunding Partner del Club - per presentare il nuovo servizio dedicato agli sviluppatori. Come racconta il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, il Vice President Javier Zanett i, il CEO Corporate Alessandro Antonello e il Chief Revenue Officer Luca Danovaro , assieme a oltre 150 ospiti, hanno incontrato Emiliano Di Bartolo, Membro del CDA di Recrowd, presidente di Esperia Investor e CEO Gabetti, Roberto Busso AD Gabetti, e Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia.

Una nuova occasione per favorire le relazioni B2B del Club e per valorizzare le partnership con Recrowd, piattaforma di crowdfunding nel settore immobiliare, e con Hisense, azienda leader nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo. L'evento, organizzato nel corso del Fuori Salone 2023, si è svolto presso lo spazio espositivo di Brera Contract, in Foro Buonaparte a Milano. La location è stata impreziosita dalla presenza del Chill Fridge Limited Edition Hisense Inter: un prodotto che Inter e Hisense, Official Partner del Club, presenteranno al pubblico nel mese di maggio.