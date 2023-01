Nel corso della puntata di 'SportItalia Mercato' l'ex tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha commentato la gara di Coppa Italia tra Inter e ducali alla quale ha assistito dagli spalti del Meazza: "Quando una squadra di categoria inferiore si presenta a San Siro ha sicuramente più motivazioni rispetto una squadra come l'Inter. Nel primo tempo abbiamo visto una formazione compatta che non ha concesso spazi all'undici di Inzaghi. Brava poi l'Inter a ribaltare il risultato, anche se nei supplementari: quando le partite si mettono così non è mai facile riprenderle".