Grande gioia per la vittoria arrivata allo sprint contro il Frosinone, ma anche rimorso per quel cartellino giallo che costringerà Roberto D'Aversa a stare lontano dalla panchina del suo Lecce sabato a San Siro contro l'Inter, in quanto diffidato. Ai microfoni di DAZN, D'Aversa esprime il suo rammarico pur provando a vedere il lato positivo: "Era evitabile l'ammonizione. Mi dispiace, ma è gratificante per i miei collaboratori". D'Aversa non nasconde poi i propri sentimenti per questa vittoria: "Sì, sono commosso perché era una partita molto importante; questo match non valeva solo tre punti. Ora abbiamo superato anche il Frosinone in classifica, la squadra che è considerata la sorpresa del campionato. Il presidente e i dirigenti ci avevano fatto sentire l'importanza di questa gara. I ragazzi lo meritavano. Il club ha lavorato bene e i 20 punti sono una conseguenza".

In conferenza stampa, D'Aversa parla nello specifico della gara di San Siro: "Nessun giro di boa, ora pensiamo a cercare un risultato positivo con la più forte del campionato, l’Inter. Si sogna e si vive per queste partite che sono un’opportunità", le parole riportate da SalentoSport.