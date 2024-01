Dopo aver condotto la trattativa che ha portato Filippo Terracciano al Milan, aumentando la colonia italiana del club rossonero, l'agente Andrea D'Amico si è espresso così sulla decisione del Governo di eliminare gli effetti fiscali del Decreto Crescita per i club di Serie A: "Se lo guardi dalla prospettiva di questi ultimi, può essere un danno perché hanno in pancia dei contratti che diventano onerosi - il punto di vista del procuratore a Tuttomercatoweb.com -. Sul piano dei calciatori per me era una cosa ingiusta perché creava una concorrenza sleale verso gli italiani. A parità di merito venivano sempre preferiti i calciatori provenienti dall’estero. Credo che il sindacato calciatori avrebbe dovuto battersi per questa cosa….

Non lo ha fatto. Ma a parte tutto il calcio andrebbe trattato in maniera diversa sul piano economico. È uno dei primi contribuenti”.