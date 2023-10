Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex giocatore, tra le altre, di Roma, Udinese e Fiorentina, in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it ha trattato diversi temi di Serie A, approfondendo il momento dell’Udinese, il rendimento di Arthur nella Viola ed indicando la sua favorita per lo scudetto: l’Inter: "L’Inter senza dubbio è la più attrezzata. Ok le battute d'arresto contro Sassuolo e Bologna, ma sono nettamente la squadra da battere. Se restano concentrati e mentalmente sono sul pezzo, non ce n’è per nessuno in Italia”

E in Europa?

“Anche qui dico Inter: possono arrivare lontani in Champions League, come è già successo nella passata stagione”.