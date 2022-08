In questo momento la Roma e il Milan sembrano più in forma di Inter e Juventus. Il pensiero della redazione di TMW Radio viene condiviso anche da Gaetano D'Agostino: "Della Roma dico che ho visto l'amichevole, ho visto buone trame e ha alzato il livello di qualità. Anche nei cambi ha finalmente dei buoni doppioni. Il Milan invece dico che è la squadra da battere, per progettualità innanzitutto. Hanno preso giovani di qualità e forti, ha uno staff che capisce di calcio, sanno programmare e rispetto a Inter e Juve hanno una consapevolezza in più. Milan e Roma stanno programmando in maniera più lucida, anche se con scelte diverse", dice l'ex regista sulle frequenze dell'emittente radiofonica.