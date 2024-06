Pascal Cygan, ex giocatore dell'Arsenal, chiamato da Sportitalia.com a presentare la Francia in vista degli Europei, ha parlato tra le altre cose anche di Marcus Thuram, protagonista di una strepitosa annata con l'Inter: "No, la sua crescita non mi ha per nulla sorpreso. Veniva da una grande stagione in Germania ed ha confermato tutto quanto di buono visto lì in Italia e con la Nazionale francese”.