CVC Partners torna a guardare in Serie A: nel mirino i diritti tv delle partite

Il fondo britannico nei mesi scorsi è stato vicino all'ingresso nella media company del campionato italiano

Dopo aver completato la vendita di Sisal agli irlandesi di Flutter Entertainment per 1,9 miliardi di euro, il fondo CVC Capital Partners sarebbe pronto a valutare altre operazioni in Italia. Il Sole 24 Ore ricorda che CVC Capital è tra i gruppi dati come interessati ad acquisire Tim, dove è stata per ora lanciata un’offerta dalla statunitense KKR, ma sta valutando da tempo anche altri dossier, come la Serie A. Dopo essere stato a un passo dal fare il suo ingresso nella media company del massimo campionato italiano, CVC punterebbe ora a investire sui diritti tv delle partite, al momento blindati fino al 2024-