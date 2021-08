Cvc, dopo il no della Serie A l’accordo con La Liga: intesa da 2,7 mld

Il fondo britannico rileverà il 10% della proprietà della Lega Calcio spagnola. Il 90% dei fondi sarà convogliato ai club

Quello che voleva fare con Lega Serie A, salvo poi vedersi, almeno finora, la porta sbattuta in faccia dalle società, Cvc Capital Partners lo ha ottenuto con la Liga: la Lfp spagnola ha trovato l'intesa con il fondo di investimento per un investimento da 2,7 miliardi di euro in cambio del 10% dei suoi ricavi nonché della creazione di una nuova società della quale il fondo di private equity prenderà una quota del 10%. Circa il 90% dei fondi sarà convogliato direttamente ai club, che li utilizzeranno per finanziare i loro piani futuri, in accordo con l'organo di governo del calcio spagnolo.