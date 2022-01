Curva Nord, targa per Mourinho: “Sei e resterai sempre uno di noi”

"La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque, sei e resterai sempre uno di noi"

"Interista una volta, interista per sempre" ha detto e ribadito più e più volte José Mourinho. Una frase che la tifoseria nerazzurra non dimentica. Non è un caso che, malgrado lo Special One sia oggi alla guida della Roma, la Curva Nord consegna una targa in suo onore al portoghese: "A mister José Mourinho. La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque, ma sei e resterai sempre uno di noi".