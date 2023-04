La Juventus, in attesa di ricevere gli atti dalla Procura federale, sta valutando l'ipotesi di presentare un ricorso non solo per la squalifica di una gara della Curva Sud da scontare contro il Napoli, ma anche per le tre giornate di stop in Coppa Italia inflitte a Cuadrado dopo lo sconto nel post partita con Handanovic.