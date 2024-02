Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista di lunga data Italo Cucci ha raccontato come nacque lo scoop di Silvio Berlusconi che voleva comprare l’Inter, prima di prendere il comando del Milan quattro anni più tardi: "La notizia era di Bartoletti, che alla vigilia del Mondiale 1982 confezionò per il Guerino l’intervista in cui Berlusconi raccontava il tentativo, fallito, di comprare l’Inter per suo padre, grande tifoso. Quando lo raccontai nel mio libro, il Cavaliere mi telefonò per dirmi che ero un finto amico"