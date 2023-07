Terminati i controlli al J Medical, Leonardo Bonucci, messo fuori rosa dalla Juventus negli ultimi giorni, è stato accolto calorosamente dal gruppetto di tifosi bianconeri presenti fuori dalla struttura. Non sono mancate domande sulla notizia che sta monopolizzando le ultime ore di calciomercato, ovvero il passaggio di Juan Cuadrado all'Inter. Ma Bonucci non si è sbottonato, preferendo non rispondere. Più chiaro quando i tifosi gli hanno lanciato l'appello di non seguire la strada del colombiano: "La mia volontà è quella di restare alla Juve".