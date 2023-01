A due giorni da Inter-Napoli, uno dei tanti doppi ex della sfida, Julio Ricardo Cruz, ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di CalcioNapoli.it: "Si tratta di una partita molto sentita, sicuramente sarà dura ripartire dopo la sosta ma l'Inter non può perdere questa occasione se vuole rimettersi in corsa per lo Scudetto. In caso di sconfitta andrebbe a -14 e ogni discorso sarebbe chiuso per lei. L'Inter sa benissimo che il Napoli è una squadra forte ed è in testa con merito, farà il possibile per non concedere spazio a Osimhen e compagni".