Cruz: “Sempre pensato che Inzaghi fosse pronto per l’Inter”

Parla El Jardinero: "Lautaro in Argentina è considerato un giocatore importante, di lui si parla tanto"

Julio Ricardo Cruz, uno che in carriera ha fatto spesso e volentieri male alla Juventus, racconta alla Gazzetta dello Sport i suoi ricordi legati alla Supercoppa: "Una partita anomala, soprattutto quando si giocava a inizio stagione. Mi è sempre piaciuta perché stabilisce chi è la più forte d’Italia in un modo diverso rispetto al campionato, ovvero attraverso una gara secca. Però lo scudetto è una cosa unica…". Supercoppa che lui conquistò nel 2005 proprio contro la Juve, a Torino: "Era l’inizio dell’era Roberto Mancini. In poco tempo aveva sistemato tante cose che prima non funzionavano. Penso che quel periodo sia stato fondamentale per l’Inter: sono arrivate le persone giuste, in primis Roberto. Il quale ha fatto un grande lavoro anche tatticamente. Quella vittoria è arrivata dopo il successo in Coppa Italia ed è stato un passo decisivo: da lì è iniziato un percorso straordinario, con tante belle vittorie".