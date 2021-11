Cruz Jr: “Sogno di tornare all’Inter con la 9 di papà”

Il figlio dell'ex attaccante nerazzurro gioca nel Banfield

"Vedevo mio padre giocare in quell'epoca nell’Inter, andavo spesso a vedere gli allenamenti…saltavo anche la scuola per andarci! Ho sempre voluto giocare e raggiungere almeno quello che ha fatto lui a livello professionale - racconta -. In Italia ho giocato fino ai 10 anni nei pulcini dell’Inter, quando però siamo tornati in Argentina i miei genitori volevano che studiassi seriamente e così ho lasciato il calcio. Poi a 18 anni ho iniziato l’università, ho frequentato 6 mesi il corso per diventare commercialista ma ho capito che non faceva per me. Ne ho parlato con mio padre e abbiamo deciso di provare con il calcio. Nel 2017 faccio un provino con il Banfield, rimango una settimana e decidono di prendermi. Negli ultimi 4 anni, da quando sono al Banfield, è passato tutto in un batter d’occhio. Ho fatto dei passi importanti, all’inizio ho trovato difficoltà ma poi mi sono adattato e abituato in maniera rapida".