Crotone, si ferma Mulattieri: salta la Cremonese per un problema muscolare

Secondo Sky, il 2021 dell'attaccante dell'Inter, in prestito agli Squali, potrebbe essere finito

Niente Cremonese-Crotone per Samuele Mulattieri, fermato da un problema muscolare che rischia di tenerlo ai box fino a fine 2021. Brutta tegola per Pasquale Marino che, se l'indiscrezione di Sky Sport fosse confermata, dovrà fare a meno del suo capocannoniere per le prossime cinque partite, quattro di Serie B e una di Coppa Italia contro l'Udinese.