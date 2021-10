Crotone, nuova guida per Mulattieri: Marino sostituisce Modesto

Nuovo allenatore per i pitagorici, delusi da una classifica che non decolla nonostante le belle prestazioni dell'attaccante nerazzurro

La squadra aveva bisogno di uno scossone e pertanto s'è optato per il cambio tecnico: il bilancio del Crotone vede una vittoria in 10 giornate e 7 punti frutto risultante di un terz'ultimo posto molto al di sotto delle aspettative della vigilia. 11 reti realizzate e 19 incassate hanno dirottato Vrenna al cambio di guida: così Modesto ha salutato e Marino è stato ufficializzato nella giornata di oggi.

Così l'attaccante Samuele Mulattieri, che in quest'avvio davvero scattante di gol ne ha messi a segno 6 e si trova in testa alla classifica dei marcatori con Galabinov, Lapadula e Lucca, avrà una nuova guida, con la possibilità che gli vengano forniti maggiori palloni per poter incidere nei venti metri conclusivi, fattore che è effettivamente un po' mancato ai pitagorici. Ma risollevarsi si può.