Si svolgerà lunedì 8 maggio, nell’auditorium di Coverciano, la cerimonia del 'Cronometro d’oro', l’evento del Settore Tecnico che celebra i migliori preparatori atletici della scorsa stagione.

A decretare i migliori professionisti – per quel riguarda le Serie A, B e C maschili dei campionati 2021/2022 e, per la prima volta, anche per la Serie A femminile – saranno gli stessi colleghi preparatori, con una votazione che avverrà durante la stessa giornata.

Si tratta della terza volta edizione organizzata dal Settore Tecnico federale e, per la prima volta dalla pandemia, le votazioni saranno effettuate in presenza e non per via telematica.

Come in occasione della Panchina d’oro, le celebrazioni avverranno all’interno di un corso di aggiornamento obbligatorio che coinvolgerà i preparatori atletici delle prime squadre dei club dei campionati professionistici del calcio italiano. Sul palco si alterneranno docenti d’eccezione che porteranno le proprie competenze provenienti anche da altre discipline sport. Tra i relatori ci saranno infatti (elencati in ordine di intervento): Giorgio Frinolli, collaboratore del settore velocità della FIDAL; Antonio La Torre, Direttore Tecnico FIDAL; Carla Stecco, professoressa di Anatomia presso l’Università di Padova; Marzia Ferraris, preparatrice atletica nello sci, nel calcio giovanile e nel tennis; Francesco Cuzzolin, il Director of Performance dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, nonché primo europeo a diventare Head Strength and Conditioning Coach in NBA, con i Toronto Raptors.

Nell’ultima edizione ad essere premiato come miglior preparatore della Serie A 2020/2021 è stato Antonio Pintus, preparatore dell’Inter tricolore durante quella stagione. Per la Serie B il riconoscimento è andato invece a Fabio Trentin (Venezia) e per la Serie C ad Alberto Bartali (Ternana).