Francesco Sinatti è stato proclamato oggi come migliore preparatore atletico della scorsa stagione di Serie A. Appena terminata la tournée oltreoceano con la Nazionale, per la quale lavora nello staff di Luciano Spalletti dopo l'esperienza fruttuosa al Napoli, Sinatti ha potuto ricevere nell’auditorium di Coverciano, nel luogo simbolo della formazione calcistica italiana, il Cronometro d’oro. Un premio che certifica lo straordinario lavoro dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti nella scorsa stagione e che segue il trionfo dello stesso Ct, che meno di due mesi fa aveva ricevuto, sempre al Centro Tecnico Federale, la Panchina d’oro.

"Mi sento onorato di aver ricevuto questo premio perché per me ha un valore unico: è assegnato da dei colleghi, che oltretutto devo ringraziare per le preziose informazioni che ci stanno dando sui giocatori che vengono in Nazionale - ha sottolineato sul palco Francesco Sinatti, visibilmente emozionato – Ringrazio mister Spalletti e tutto il suo staff, la società Napoli e lo staff medico. Quindi un ringraziamento particolare a Francesco Cacciapuoti, l’altro preparatore, con cui ho condiviso tante esperienze, soprattutto durante la scorsa stagione. Che dire… mi sento un privilegiato per aver potuto contribuire alla gioia del Napoli”.

Francesco Sinatti ha preceduto in classifica l'interista Fabio Ripert e il fiorentino Pietro Ivano Campo, rispettivamente secondo e terzo.