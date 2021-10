Croazia-Slovacchia 2-2, Perisic: “Risultato bugiardo, ora due vittorie per Qatar 2022”

L'interista amaro: "Il 3-2? Ero in offside, siamo stati sfortunati"

Ivan Perisic mastica amaro per il 2-2 oltre il quale non è riuscita andare la Croazia contro la Slovacchia del compagno Skriniar, pari che ha permesso alla Russia di balzare in testa al girone di qualificazione a Qatar 2022: "Siamo stati migliori, il risultato è bugiardo. Credevamo di poter vincere, abbiamo fatto del nostro meglio. Ora la qualificazione dipende ancora da noi. Nelle prossime due partite (Malta e Russia ndr) dobbiamo ottenere due vittorie e andremo al Mondiale", le parole dell'interista a Nova Tv.