Croazia, i convocati di Dalic per le prossime sfide: ci sono Perisic e Brozovic

La selezione croata affronterà il mese prossimo le gare contro Malta e Russia

Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della selezione in vista dei Mondiali in Qatar 2022, ovvero le gare contro Malta e Russia. Sono presenti nella lista i due interisti Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Di seguito la lista nel dettaglio: