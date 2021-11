Croazia, Grbic: “Autogol Brozovic? Cose così capitano una volta nella vita”

Il portiere del Lille ha debuttato con la Nazionale maggiore: "Episodio strano, Brozo aveva la palla al piede e poi è entrata"

Serata speciale, quella di ieri, per il portiere del Lille Ivo Grbic, che ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale croata nel match stravinto contro Malta. Prima volta decisamente positiva, per il 25enne di proprietà dell'Atletico Madrid, anche se macchiata dal piccolo incidente di percorso dell'autogol firmato da Marcelo Brozovic. Episodio che Grbic commenta così nel dopopartita: "È stato davvero strano. Ho visto che aveva la palla sul piede e poi improvvisamente la palla è andata in porta. È difficile da spiegare, credo che una cosa così possa capitare una volta nella vita. Oltretutto a me è successa al mio debutto".