Croazia, Dalic: “Quando le cose si fanno difficili, arriva Perisic e segna”

Il ct dei Vatreni elogia l'attaccante dell'Inter dopo la vittoria contro Cipro: "Ma sono contento di tutti i ragazzi"

"Congratulazioni alla squadra, sono stati pazienti e concentrati. Siamo stati costantemente quelli che hanno imposto il ritmo. Sono contento di come hanno giocato i ragazzi. L'unico neo di questa partita è il cartellino giallo che non ci farà avere Mateo Kovačić per la Slovacchia". Debutta così Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, nel commentare il rotondo successo per 3-0 ottenuto a Larnaca contro Cipro. Partita nella quale ha aperto le marcature nel recupero del primo tempo Ivan Perisic, per il quale Dalic ha parole speciali: "Quando le cose si fanno difficili, arriva lui e segna. Continuando la sua serie".