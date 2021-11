Croazia, Dalic: “Mi fido dei miei uomini. Chiunque sceglierò, non sbaglierò”

Il ct dei vicecampioni del mondo verso la gara contro la Russia: "Sono tutti a disposizione, domani si gioca per vincere"

Domani, a Spalato, la Croazia si gioca il tutto per tutto nel match contro la Russia: in palio, c'è l'accesso diretto al Mondiale 2022. Il ct dei Vatreni Zlatko Dalic, accompagnato in conferenza stampa da Luka Modric, ostenta grande fiducia nei suoi uomini: "Tutti i giocatori sono disponibili e tutti sani. I conti sono chiari, contro la Russia si gioca solo per i tre punti. Cambiamenti in squadra? Di certo non cambieremo molto, magari qualche dettaglio in formazione, ma di chi scende in campo mi fido. I giocatori sono tutti di buon livello e chiunque sceglierò, non sbaglierò” .