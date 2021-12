Crnigoj ripensa al ko con l’Inter: “Siamo stati in partita fino all’ultimo minuto”

Lo sloveno in conferenza stampa: "Nel secondo tempo li abbiamo attaccati, ma non abbiamo avuto qualità e fortuna per fare gol"

Come da copione, il Venezia è uscito con un pugno di mosche dalle due gare proibitive giocate in pochi giorni con Inter e Atalanta. Due sconfitte, però, molto diverse nel loro sviluppo, come ha tenuto a precisare Domen Crnigoj in conferenza stampa: "Dal risultato di martedì si è visto che è stata molto dura, contro l'Inter però fino all'ultimo minuto eravamo in partita - le parole del calciatore sloveno riportate da Tuttomercatoweb.com -. Nel secondo tempo li abbiamo attaccati, ma non abbiamo avuto qualità e fortuna per fare gol. Dispiace un po', nessuno si aspettava vittorie in queste due gare, ma nessuno si aspettava neanche la vittoria contro la Roma, per esempio. In queste gare con squadre così forti i punti li abbiamo fatti in casa, questo vuol dire qualcosa, in tutte le partite noi vogliamo vincere e poi vediamo come andrà".