Cristiano Zanetti: “Lazio gara-esame per Inzaghi. Squadra di Sarri altalenante”

"Dipende da Milinkovic-Savic e Felipe" l'analisi dell'ex nerazzurro

In attesa di Juventus-Roma, l'ex - tra le altre - di Roma e Inter, Cristiano Zanetti definisce quella dello Stadium "una gara difficile" per i padroni di casa perchè "la Roma è messa bene in campo e avrà spirito di rivalsa visto che non vince da tempo a Torino. Però vedo la Juve in piena lotta per lo scudetto. Se gioca a tre, con De ligt Bonucci e Chiellini, ha pochi rivali in Italia. L'Inter giocava a tre e ha vinto lo scudetto, è un modulo che in Italia funziona, crei superiorità in mezzo al campo, hai tre uomini che ti danno copertura più un centrocampista basso. In Europa funziona meno perchè ci sono altri giocatori" ha detto a TMW.