Tra le star presenti al 'Globe Soccer Awards' di Dubai, Cristiano Ronaldo ha reso merito al Manchester City, capace di vincere nella passata stagione un Treble storico a cui ha aggiunto in questa annata pure la Supercoppa europea e il Mondiale per Club: "Sono stati fantastici, congratulazioni per la loro stagione. Giocatori, allenatore: tutto stupendo… Finalmente hanno vinto la Champions, probabilmente la meritavano già due anni fa. Mi piace vederli giocare".