Hernan Crespo, ex attaccante di Inter, Parma, Lazio e Milan oggi allenatore dell'Al Ain, è protagonista di un'intervista ai microfoni di SportWeek, magazine della Gazzetta dello Sport in edicola domani, dove parla in particolare dei giocatori argentini presenti nel campionato italiano e della loro naturale propensione a realizzare molti gol. Partendo ovviamente da Lautaro Martinez: "Lautaro è un uomo squadra sempre al posto giusto, che sa anche mettersi al servizio dei compagni”, si legge nell'anticipazione offerta online dalla Rosea.