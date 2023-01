Interpellato dai media locali, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si è pronunciato in merito al clamoroso passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, dicendosi convinto che sarà un colpo che non avrà riflessi positivi solo per il suo nuovo club: "Il trasferimento di una leggenda delle dimensioni di Ronaldo all'Al-Nassr non è vantaggioso solo per il club, ma per l'intero campionato saudita".