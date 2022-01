Covid e Coppe, la UEFA: “Club in trasferta dovranno rispettare le norme nazionali su vaccini”

La dichiarazione di Nyon ai colleghi del Times

La UEFA ha confermato che, nelle imminenti gare di Coppa, i club dovranno rispettare tutte le regole delle singole nazioni relativamente alle vaccinazioni anti-Covid. "Stiamo collaborando con le parti interessate in tutta Europa in vista della ripresa delle competizioni per club Uefa a febbraio - hanno fatto sapere da Nyon in una dichiarazione a The Times -. Le condizioni specifiche in cui si giocano le partite in ciascun Paese sono soggette alle decisioni delle autorità competenti di quel Paese. Ogni squadra sarà in linea di principio tenuta al rispetto delle regole vigenti nel Paese in cui si svolge la partita, ma gli allegati specifici della competizione – ancora in fase di elaborazione – che contengono regole speciali dovute al Covid-19 applicabili alla fase a eliminazione diretta possono fornire ulteriori indicazioni in tal senso".