Covid, Conte attacca la Premier: “Il meeting tra manager una perdita di tempo”

Il tecnico del Tottenham: "Quando ti trovi un muro di fronte, puoi discutere, far presente quello che vuoi, ma è del tutto inutile perché ogni decisione è già stata presa"

La riunione indetta dalla Premier League per discutere di questioni relative alla pandemia di COVID-19, tra cui l'elenco delle partite rinviate e altre preoccupazioni, "è stata una perdita di tempo". Antonio Conte non usa giri di parole per attaccare i vertici della Lega inglese sulla gestione dell'emergenza Coronavirus che sta congestionando il calendario del campionato inglese.