Covid, complicazioni per Cassano: ricoverato al San Martino di Genova

Le sue condizioni sono comunque buone e non destano preoccupazioni

Brutte notizie che riguardano l'ex nerazzurro Antonio Cassano. L'ex attaccante, dopo aver contratto il Covid a fine dicembre, è stato costretto al ricovero in ospedale per via di qualche complicazione che ha visto peggiorare le condizioni di salute dell'ex fantasista. A renderlo noto è Genova Today, che però rassicura sulla sua situazione, parlando di condizioni che non destano preoccupazioni. L'ex doriano è ricoverato al San Martino di Genova, dove è attualmente seguito dal Prof. Bassetti.