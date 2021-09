Cottarelli: “Proprietà straniere in Italia, non c’è amore. L’azionariato dà stabilità”

L'economista a Sportmediaset: "Presenteremo il piano dettagliato di Interpsac all'Inter tra un paio di mesi"

A margine del seminario 'Se non ora quando? Azionariato popolare nel calcio', andato in scena oggi nella sede della Fondazione Riccardo Catella, Carlo Cottarelli ha spiegato i prossimi passi di Interspac, la società di cui è presidente: "Noi proponiamo questa idea non soltanto per l'Inter - dice l'economista in esclusiva a SportMediaset riferendosi al modello di azionariato popolare -. Ora sono 8 i club italiani che sono diventati di proprietà internazionale, dietro a cui non c'è un'idea di amore. Arrivano, vengono, vanno... Invece è molto importante dare stabilità alle società di calcio che l'azionariato popolare può dare. Abbiamo quasi selezionato il consulente che lavora con noi per creare un piano dettagliato da presentare alla società tra un paio di mesi".