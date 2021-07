Cottarelli a Rete 4 non parla di InterSpac: “Affrontati temi più drammatici”

L'economista nel corso del programma 'Stasera Italia Weekend': "Dobbiamo avere fiducia nella ripresa e nel ritorno dell'occupazione"

Ieri sera, ospite del programma di Rete 4 'Stasera Italia Weekend', Carlo Cottarelli si è sottratto per una volta dal parlare del progetto InterSpac, preferendo concentrare il proprio pensiero su temi più cari al Paese in questo momento delicato: "Abbiamo affrontato argomenti troppo drammatici come la disoccupazione, la povertà, il G7, quindi stavolta passo l’offerta. Mi sembra che la situazione del Paese sia quella che è, ma sta riprendendosi. Dobbiamo avere fiducia nella ripresa e nel ritorno dell’occupazione. Per questo, in questo momento preferirei non parlare di calcio".