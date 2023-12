Nel day after dello 0-0 di San Siro contro la Real Sociedad, Alessandro Costacurta non ha cambiato la sua opinione sull'Inter di Simone Inzaghi, per il terzo anno consecutivo agli ottavi di Champions League da seconda forza del girone: "Io un'Inter così bella non me la ricordo - le parole di Billy a Sky Sport -. Trovo differenze enormi con la squadra che è arrivata in finale a Istanbul, questa fa divertire ed entusiasma creando 14 occasioni a partita. E sono del 1966..."