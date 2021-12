Costacurta: “Liverpool? Se l’Inter è questa, io credo possa sognare”

L'ex difensore del Milan crede nell'Inter: "Speriamo che possa arrivare a febbraio con la stessa naturalezza con cui gioca adesso"

"Mi piace quello che ha detto Inzaghi, che l’Inter può giocarsela con il Liverpool". L'intervento di Alessandro Costacurta dopo il sorteggio di Champions League parte da questo concetto: "L'Inter è la squadra più forte d’Italia e gioca un gran calcio, speriamo che possa arrivare a febbraio con la stessa naturalezza con cui gioca adesso - si augura l'ex difensore durante il collegamento con Sky Sport -. Ha una fiducia e una capacità di arrivare davanti alla porta avversaria che in Italia hanno in pochi, ma anche in Europa. Spero anche che Salah e Mané tornino stanchi dalla Coppa D'Africa, magari affrontandosi in finale anche se in realtà non so se possano. Comunque se l'Inter è questa, io credo possa sognare".