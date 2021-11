Costacurta: “L’Inter controlla il gioco con facilità”

La considerazione: "Vincere in trasferta non è mai facile in Italia, ma l'Inter è in un momento molto positivo e si vede da come giocano"

Niccolò Anfosso

Alessandro Costacurta, come ogni weekend, è stato protagonista della serata su Sky Sport. Questa sera ha avuto l'occasione, analizzando i risultati e le prestazioni sul piano tecnico e comportamentale delle varie big di Serie A, d'esprimersi anche sulla truppa di Inzaghi: "L'Inter col Venezia ha fatto 27 tiri in porta, hacontrollato il gioco e lo fa con facilità".

I risultati sono tutti importanti: "Vincere in trasferta non è mai facile in Italia - prosegue l'ex difensore -, ma l'Inter è in un momento molto positivo e si vede da come giocano".