In vista del derby d'Italia ormai alle porte, l'ex milanista Billy Costacurta, intervenuto in collegamento con 'Campo Aperto' su Sky Sport, ha fatto la sua analisi sullo stato di forma delle due squadre: "Credo che la classifica non menta e che questo sia il giudizio che sta al di sopra delle parti e cioè una squadra più propositiva e l’altra che si trova meglio chiudendo gli spazi nella propria metà campo. Una è solidissima, mi riferisco alla Juve, l’altra è più europea e forte, più dotata di giocatori che possono risolvere le partite soprattutto perché sono in un periodo di fiducia straordinaria".

"Non sottovaluterei la forza della fiducia e della consapevolezza. La finale dell’anno scorso e il modo in cui l’hanno giocata ha dato a questi giocatori una spinta favolosa. Quindi secondo me c’è una squadra più forte, ma la Juve è molto, molto solida. Fossi in Allegri continuerei con Kean perché stanno andando benissimo" ha concluso.