Costacurta: “Inter e Milan hanno bisogno di uno stadio nuovo”

L'ex difensore del Milan: "Legato a San Siro, ma rispetto all'Europa c'è molta differenza nelle strutture"

Anche Alessandro Costacurta esprime parere positivo sul nuovo stadio di Inter e Milan dagli studi di Sky Sport: "A me piacerebbe vedere Inter e Milan in uno stadio nuovo, efficiente. Io e Walter Zenga siamo legati a San Siro, abbiamo lasciato lì tante emozioni e un pezzo di cuore. Ma Inter e Milan devono entrare in un'ottica diversa: girando l'Europa si nota che c'è molta differenza nelle strutture. Penso sia necessario qualcosa di diverso".