Dopo il ko di ieri del Milan incassato per mano dell'Inter in finale di Supercoppa, l'ex rossonero Billy Costacurta, presente a Calciomercato L'Originale su Sky Sport commenta il momento che sta vivendo la squadra campione d'Italia. "Debito di riconoscenza confronti del gruppo che ha vinto lo scudetto che porta magari a ritardare qualche cambio? "Non credo. Quello che vedo sono dei giocatori che sono stati fondamentali a vincere lo scudetto che sono in una fase probabilmente mai vissuta. Theo Hernandez sembra quello del Real. Ma non c’è solo lui, alla fine i cambi Pioli ieri li ha fatti.