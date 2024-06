Intervistato dai giornalisti de La Stampa in vista della finalissima di Champions League che stasera metterà di fronte Borussia Dortmund e Real Madrid, a Londra, Alessandro Costacurta ha ripensato all'uscita di scena dalla competizione dell'Inter "C'è qualche rimpianto per l’andata con l’Atletico, a San Siro. In quella partita i nerazzurri avrebbero potuto segnare qualche gol in più in modo da evitare il rischio di rimonta al ritorno", le parole dell'ex difensore del Milan.