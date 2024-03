Nel commentare i sorteggi di Champions League, che hanno stabilito i quattro accoppiamenti dei quarti di finale, Alessandro Costacurta ribadisce il suo rammarico per l'assenza dell'Inter nella top 8: "Per me non sono arrivate le 8 migliori, se penso a quest'Inter qua... Poi parliamoci chiaro: l'Atletico non ha demeritato il passaggio del turno", le parole a Sky Sport di Billy. Che poi si è concentrato sulla gara di Madrid, parlando così della prestazione del capitano nerazzurro Lautaro Martinez: "Da lui mi aspettavo qualcosa di più, anche al Mondiale non aveva fatto bene. Evidentemente in certi palcoscenici non riesce ad emergere come suggerirebbe il suo potenziale".