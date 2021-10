Costa: “Stadi aperti al 100%, obiettivo possibile entro qualche settimana”

Il sottosegretario alla Salute: "Tifo Milan ma viva lo sport. Sarà un campionato bello e combattuto"

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo parlando del campionato e della questione aperture: "Il campionato è ancora lungo, sarà bello e combattuto. Vinca il migliore, chi saprà esprimere il calcio migliore. Tifo Milan ma viva lo sport. Proprio lo sport ha lanciato dei segnali importanti. Tra l'altro è stato un anno eccezionale in quanto a risultati conseguiti. Il calcio e lo sport hanno lavorato da apripista. Riapertura degli stadi? Il nostro Paese ha scelto di fare un percorso a tappe con la consapevolezza di non volere avere battute d'arresto. Io confido che se il quadro continuerà ad essere positivo, e non ci sono motivi per pensare il contrario, da qui a qualche settimana si arriverà al 100% di capienza negli stadi in Italia".