Costa: “Si può pensare al ritorno dei tifosi al 100% entro fine anno”

Riapertura degli stadi, tema sempre più caldo. Il sottosegretario alla Salute si dice ottimista e pronostica una riapertura totale entro fine anno

"Il Governo s’è preso un impegno ben preciso, il 30 settembre faremo una verifica per capire la possibilità dell’aumento delle capienze. Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti. Dobbiamo procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze degli stadi". Così il sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, intervenuto a Radio Kiss Kiss per discutere del tanto caro tema che riguarda la riapertura degli impianti sportivi. "Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi. Dobbiamo convivere con questo virus - ha continuato -. Prima o poi arriveremo al 100% delle capienze negli stadi. Se il trend resterà questo è giusto pensare che nell’arco di un mese e mezzo si può completare il ritorno dei tifosi al 100% negli stadi entro fine anno".