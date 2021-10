Costa annuncia: “In settimana il decreto per il 75% della capienza degli stadi”

Il sottosegretario alla Salute guarda avanti: "Subito dopo ci si porrà l’obiettivo del 100%"

“Sicuramente questa settimana ci sarà il decreto per il 75% della capienza degli stadi. Subito dopo ci si porrà l’obiettivo del 100%. Come classe politica dobbiamo prenderci nei confronti dei cittadini la responsabilità di dare segnali di un graduale ritorno alla normalità”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a ‘La Politica nel Pallone’, trasmissione radiofonica in onda su RaiGRParlamento.