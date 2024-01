"E' logico pensare che l'Inter sia favorita rispetto al Napoli stasera". Intervistato da SportMediaset, Serse Cosmi fa il suo pronostico scontato sulla finale di Supercoppa italiana in programma a Riyadh, alle 20 italiane. Prima di completare il suo ragionamento: "Rispondo in maniera banale, soprattutto in una partita senza supplementari: può succedere di tutto, gli episodi saranno decisivi. Ma la squadra di Inzaghi vista contro la Lazio ha dimostrato una condizione mentale, tecnica e fisica straordinarie", le parole dell'ex allenatore del Perugia.