Serse Cosmi analizza sulle frequenze di Radio Serie A l'acquisto di Sanchez: "Non l’ho capito, non per il valore del calciatore che, negli anni, ho reputato uno dei più forti attaccanti in Europa. Ma non so come sta ora. Sanchez è un giocatore che ha uno stipendio importante ed è già stato all’Inter. Non voglio dire che è stato bocciato, perché non è stata una reale bocciatura quella. Però era stato ceduto… Quindi, il prospetto era ottimo. Ma non viene mai impiegato. E se serve un giocatore dietro Lautaro Martinez gioca Marko Arnautovic".