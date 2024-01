Intervenuto come ogni mercoledì che si rispetti sulle frequenze di Radio Serie A, Serse Cosmi ha inquadrato il derby d'Italia di domenica prossima: "Una vittoria per l’una o per l’altra significherebbe non tutto, ma tanto per il resto della stagione. Andiamo a vederla e vediamo cosa tireranno fuori. A San Siro contro l’Inter può essere il primo vero banco di prova per Kenan Yildiz, che deve dimostrare di voler diventare un campione", ha concluso.