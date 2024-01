Serse Cosmi, ospite di Radio Serie A, si è soffermato sulle grandi qualità tecniche di Lautaro Martinez: "Oggi è nel novero dei migliori attaccanti in circolazione. Lo è già da anni in realtà, ma adesso che lo vediamo anche con la fascia di capitano sul braccio sinistro è la sua consacrazione. E si fa notare per la continuità in zona gol. Fateci caso: quando ci sono le goleade, Lautaro Martinez ne fa uno e a volte addirittura nessuno. A me gli attaccanti che segnano gol decisivi mi fanno impazzire. Lautaro Martinez sembra non partecipare volentieri alle goleade", ha concluso.